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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:54

Росавиация не смогла установить причину возгорания двигателя самолета Волгоград – Москва

У лайнера возникли проблемы на взлете 8 марта
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Вечерний рейс из Волгограда был отменен

Вечерний рейс из Волгограда был отменен

Фото: Эдуард Пальгунов

Росавиация не смогла назвать точные причины, по которым вспыхнул двигатель самолета у рейса Волгоград – Москва. Всему виной введенные против России санкции, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал «Авиаторщина». 8 марта в аэропорту Волгограда взлет Airbus был прерван из-за помпажа двигателя №2.

В опубликованном заключении Росавиации сообщается, что причиной помпажа стал отказ в процессе нормальной эксплуатации агрегатов двигателя №2 – блока электронного управления и/или насоса-регулятора. Компании Airbus и CFM ввели ограничения на техническую поддержку воздушных судов, находящихся в России, поэтому что именно стало причиной отказа двигателя, установить не представляется возможным.

Вечером 8 марта командиру самолета пришлось прервать взлет. В результате ЧП никто из шести членов экипажа и 45 пассажиров не пострадал. Из Волгограда борт должен был вылететь в 21.20. Пассажиры вернулись в аэропорт и смогли улететь в Москву другим самолетом только на утро.