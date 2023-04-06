В Волгограде 20-летний кассир перевел мошенникам 6 тысяч за интим-услуги

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело по факту мошенничества после обращения 20-летнего молодого человека, попавшегося на уловки аферистов. Волгоградец перечислил средства за интим-услуги. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, потерпевший, работающий кассиром в Краснооктябрьском районе, нашел в интернете объявление о предоставлении услуг сексуального характера.

- На его звонок ответила женщина-диспетчер, которая сообщила об условиях получения услуги и попросила перечислить предоплату, -уточнили в полиции.

В результате волгоградец перечислил 6 тысяч рублей, но вскоре обнаружил, что номер телефона заблокирован. Ведется расследование.