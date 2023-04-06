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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:30

В центре Волгограда «Шкода» влетела в бетонное ограждение из-за тарана внедорожника

ДТП произошло на площади Ленина
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
ДТП произошло на площади Ленина

ДТП произошло на площади Ленина

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

6 апреля на площади Ленина в центре Волгограда в результате столкновения двух иномарок одна вылетела с проезжей части и врезалась в бетонное ограждение. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 11.50 часов на пересечении проспекта Ленина и Гвардейской. 69-летний водитель за рулем внедорожника «Грейт Волл» напротив дома №29 при перестроении врезался в «Шкоду».

- «Шкода» от удара изменила траекторию движения и столкнулась с бетонным ограждением. В результате ДТП 35-летняя пассажирка автомашины обратилась за медпомощью, - уточнили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Обошлось без перекрытия движения.