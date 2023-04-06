Волгоградка отсудила 500 тыс. рублей за смерть пациента в больнице №25

Больница допустила серьезные нарушения, в следствие которых погиб человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд взыскал с волгоградской клинической больницы скорой медицинской помощи №25 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации дочери погибшего пациента. Мужчине не был оказан должный уход, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- В своем иске женщина указала, что 27 октября 2021 года ее отец перенес инсульт, после чего его госпитализировали в ГУЗ «ГКБСМБ №25». Из-за отсутствия свободных мест в больнице, его перевели на стационарное лечение в ревматологическое отделение, - пояснили в пресс-службе следственного комитета.

Несмотря на неоднократные просьбы разрешить остаться с отцом и оказывать ему надлежащий уход, женщине отказали. 28 октября ей позвонили из больницы и сообщили, что отец упал с кровати и сломал основание черепа. 7 ноября мужчина скончался.

Женщина потребовала взыскать с больницы компенсацию морального вреда, но представитель медучреждения заявлял, что травма была получена вследствие несчастного случая. Однако суд установил, что смерть пациента наступила в результате закрытой тупой травмы головы.

После ряда проверок в больнице скорой помощи, были выявлены нарушения при оказании помощи пациентам. Опираясь на собранные доказательства, суд пришел к выводу, что смерть отца истца наступила из-за нарушений сотрудниками больницы. Таким образом, Дзержинский районный суд принял сторону дочери погибшей.