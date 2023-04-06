Проекты на 0,5 трлн рублей реализуют промпредприятия в Волгоградской области

В прошлом году индекс промышленного производства в Волгоградской области составил 103,8% Фото: Эдуард Пальгунов

На площадке Волжского абразивного завода состоялось заседание совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации региона, на совещании обсуждались основные направления дальнейшей работы сферы. Андрей Бочаров отметил, что по итогам 2022 года Волгоградская область сохранила свои позиции как один из ведущих индустриальных центров России.

- В числе основных факторов устойчивого развития — системная господдержка отрасли. В 2022 году она составила рекордные 5 миллиардов рублей, - подчеркнул глава области.

В 2022 году индекс промышленного производства в Волгоградской области составил 103,8%, по России он - 99,4%. Реализованы 22 инвестпроекта с общим объемом инвестиций более 56 миллиардов рублей. 66 предприятий подготовили 88 видов импортозамещающей продукции на общую сумму, превышающую 94,5 миллиарда рублей. Прирост составил 34%. Промышленные предприятия за счет выплаты налогов пополнили областную казну на 45 миллиардов рублей.

- В настоящее время в промышленном секторе формируются масштабные инвестиционные проекты в металлургии, машиностроении, химии, газохимии, транспортно-логистической сфере. Планируемый объем инвестиций только по пяти проектам промышленной сферы предполагает объем инвестиций более полутриллиона рублей со сроком реализации от трех до семи лет, - сообщил Андрей Бочаров.

Среди поставленных по итогам совещания задач стали реализация промышленными предприятиями нацпроектов и приоритетных региональных проектов, обеспечение увеличения объемов производства, расширение инвестиционной активности, кооперация с крупнейшими госкомпаниями и зарубежными партнерами.