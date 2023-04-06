В Волгограде участникам СВО вручили медали Суворова и «За отвагу»

Фото: музей-заповедник "Сталинградская битва"

В Волгограде наградили двоих участников специальной военной операции на Украине. За проявленные мужество и самоотверженность медаль «За отвагу» была вручена Александру Котельникову, Николай Иванов был удостоен медали Суворова. Торжественная церемония 6 апреля состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва», высокие награды вручали заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и заместитель губернатора Геннадий Шевцов. В церемонии награждения приняли участие ветераны Вооруженных сил, представители духовенства, молодежных патриотических организаций, общественники.