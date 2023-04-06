В Волгоградской области двое подростков с ножом ограбили 35-летнего мужчину

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Ленинском районе ночью в дом 35-летнего мужчины пробрались двое неизвестных. Они начали угрожать ножом, заставляя хозяина дома отдать им деньги. С его счета грабители через мобильное приложение перевели себе 70 тысяч рублей и убежали. Мужчина обратился в полицию, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Хозяин дома в одном из грабителей узнал своего соседа. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое студентов местного техникума, парням 16 и 17 лет. После проверки материалы будут переданы следователям для принятия процессуального решения.