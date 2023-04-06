В Волгограде началось благоустройство пешеходной зоны вдоль улицы Казахской

Фото: пресс-служба городской администрации.

В Советском районе Волгограда в 2023 году продолжается реконструкция общественного пространства вдоль улицы Казахской. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, благоустроят участок в границах от улицы Новосибирской до проспекта Университетского. В настоящий моменты рабочие демонтируют старые тротуары.

- Общая площадь нового покрытия составит 6,5 тыс. кв. метров. На объекте подрядчик смонтирует фонари, поливочник, парковую мебель и павильон на остановочном пункте «Больница №7 (Рынок)», агрономы высадят 260 растений, - уточнили в городской администрации.

Напомним, что в 2020-2021 годах территория вдоль Казахской преобразилась. Благоустроили бульвар по нечетной стороне в границах от больницы №7 до проспекта. Также преобразился сквер у аграрного университета.