Волгоградцам могут продлить майские праздники с 1 по 9 число

Майские праздники могут стать длинными уже в этом году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгоградской области, как и всей страны, уже в 2023 году могут отдохнуть сразу девять дней на майские праздники. Законопроект о длинных майских выходных с 1 по 9 мая включительно, внесли на рассмотрение Государственной думы РФ депутаты от партии «Новые люди». Предлагают законотворцы увеличить возможность отдохнуть весной за счет сокращения продолжительности новогодних каникул.

По мнению парламентариев, весной отдыхать лучше. По их мнению, будут рады такому повороту многочисленные дачники, которые смогут использовать длинные майские праздники по полной. Им не придется возвращаться со своих фазенд к работе на несколько дней между выходными на Первомай и День Победы.

Такие предложения об увеличении майских праздников в Госдуму поступали и ранее, например, в 2022-м, но в календаре их мы так и не увидели.