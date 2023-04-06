Под Волгоградом судят сотрудницу банка, обманувшую 37 пенсионеров на 400 тысяч

Обвиняемая предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Еланского района направила в суд уголовное дело в отношении 26-летней сотрудницы банка, которая обманула невнимательных клиентов на 400 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, обвиняемая пользовать невнимательностью клиентов и имитировала их выдачу, при этом присваивала чужие средства.

- Потерпевшими по данному уголовному делу признано 37 пенсионеров из Еланского района Волгоградской области. Хищение денежных средств было выявлено в ходе ведомственной проверки службы безопасности банка, - уточнили в прокуратуре.

Обвиняемая признала свою вину и возместила ущерб, однако ей предстоит понести ответственность за наращение статьи 158 УК РФ. Девушке грозит до 6 лет тюрьмы.