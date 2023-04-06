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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 8:31

В Волгограде перед судом предстанут подростки, обманувшие пенсионерку на 385 тыс. рублей

Молодые люди представлялись курьерами
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Попали в суд подростки из-за желания заработать легкие деньги

Попали в суд подростки из-за желания заработать легкие деньги

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде на скамью подсудимых пойдут двое подростков 17 и 19-лет, которые под видом курьеров взимали у пожилых людей крупные суммы денег мошенническим способом. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Следствие установило, что молодые люди оказались в связке с мошенниками будучи в поисках легких денег. 17-летний участник преступления познакомился с неизвестным, который предложил ему работать курьером. В его обязанности входило забирать крупные суммы денег у обманутых пожилых людей. Перед появлением курьера пенсионерам сообщали по телефону, что их близкий родственник попал в ДТП и ему требуется крупная сумма денег.

17 января 2023 года юный «курьер» со своим 19-летним приятелем отправился в одну из квартир дома 74 по проспекту Университетский, где проживает 84-летняя женщина. Ей заранее сообщили, что ее дочь попала в аварию и чтобы решить ее проблему, необходимо передать курьерам 385 тысяч рублей.

Но, получив крупную сумму на руки, молодые люди далеко не ушли. Их задержали правоохранители сразу же после выхода из квартиры пенсионерки.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу обвинения.