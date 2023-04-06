Зарплаты выше 50 тыс. рублей предлагают рабочему персоналу в Волгоградской области

Сложности с наймом рабочих испытывают две трети работодателей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Средний уровень зарплаты рабочего персонала в вакансиях в Волгоградской области в 2023 году составил 51,2 тысячи рублей. При этом доходы водителей, продавцов, грузчиков и курьеров в регионе будут расти. К таким выводам пришли аналитики YouDo и hh.ru по итогам опроса работодателей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Мы фиксируем дефицит массового персонала: число вакансий грузчиков, слесарей-ремонтников, уборщиков, кассиров, продавцов, кладовщиков и сборщиков превышает количество активных резюме этих специалистов, - отмечает аналитик Анастасия Кабинова.

Согласно вакансиям, в марте 2023 года в Волгограде и области продавцы и кассиры могли заработать от 26 до 37 тысяч в месяц, водители могли устроиться на работу с зарплатой 40 – 83 тысячи, дальнобойщикам и вахтовикам предлагали больше.

Массовый персонал нанимают более половины российских компаний. 36% повысили наем, 28% планируют в 2023-м увеличить фонд заработной платы. Сложности с наймом рабочих испытывают 68,5% работодателей.