В Волгограде почти на 8% подорожали огурцы

В Волгограде огурцы подорожали на 12 рублей Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде снова поползли вверх цены на огурцы. С 28 марта по 3 апреля они подорожали на 7,93% или на 12,37 рубля. Их средняя цена в областном центре составляет 168,37 рубля за килограмм, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на недельный мониторинг цен Волгоградстата. В Волгограде подорожали и другие овощи: картофель - на 6,5%, капуста - на 2,39%, свекла на 2,46%. Среди остальных продуктов выросли цены на гречку на 4,29%, на колбасу на 1,42%, на творог на 1,23%, на молочные смеси для детей на 3,45%, на овощные консервы для детей на 1,16%, на рис на 1,64%, на пшено на 1,13%, на яблоки на 2,93%.

Есть продукты, которые за неделю в Волгограде стали выгоднее. Мороженая рыба подешевела на 1,07%, маргарин – на 3,27%, репчатый лук – на 3,59%, морковь – на 3,71%, помидоры – на 1,43%, бананы – на 2,09%.