Волгоградцам назвали топ-10 сезонных продуктов питания в апреле

Полезные микроэлементы специалисты рекомендуют искать в редиске, зелени и цитрусовых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением весеннего тепла к волгоградцам помимо радости вернулся авитаминоз. В этот период многим не хватает определенных витаминов, однако их можно получить в ряде продуктов. Что входит в топ-10 сезонных продуктов питания в апреле, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Роспотребнадзопе Волгоградской области.

Так, специалисты рекомендуют включить в свой рацион белокочанную и цветную капусту, морковь, ревень, редис, редьку, свеклу, лук-порей, мяту, петрушку, щавель. Среди фруктов, рекомендованных врачами: бананы, яблоки, а также цитрусовые – среди которых апельсины, лимоны и грейпфруты.

Употребление сезонных продуктов питания поможет бороться с усталостью, депрессией и апатией.