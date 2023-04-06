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НовостиЗдоровье6 апреля 2023 7:33

Волгоградцам назвали топ-10 сезонных продуктов питания в апреле

Эксперты рассказали, на какие овощи и фрукты следует обратить внимание
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Полезные микроэлементы специалисты рекомендуют искать в редиске, зелени и цитрусовых

Полезные микроэлементы специалисты рекомендуют искать в редиске, зелени и цитрусовых

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С наступлением весеннего тепла к волгоградцам помимо радости вернулся авитаминоз. В этот период многим не хватает определенных витаминов, однако их можно получить в ряде продуктов. Что входит в топ-10 сезонных продуктов питания в апреле, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Роспотребнадзопе Волгоградской области.

Так, специалисты рекомендуют включить в свой рацион белокочанную и цветную капусту, морковь, ревень, редис, редьку, свеклу, лук-порей, мяту, петрушку, щавель. Среди фруктов, рекомендованных врачами: бананы, яблоки, а также цитрусовые – среди которых апельсины, лимоны и грейпфруты.

Употребление сезонных продуктов питания поможет бороться с усталостью, депрессией и апатией.