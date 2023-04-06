На 32% вырос турпоток в Волгоградской области в 2023 году

Увеличился поток гостей в дни масштабного празднования 80-летия Сталинградской Победы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С начала 2023 года турпоток в Волгоградскую область вырос на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За три месяца регион посетили более 220 тысяч человек. В основном привлекает их событийный туризм. Увеличился поток гостей на новогодние праздники и в дни масштабного празднования 80-летия Сталинградской Победы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете экономической политики и развития региона.

Так, на новогодних каникулах посмотреть Волгоград приехали около 24 тысячи туристов. Еще больше гостей из России, ближнего и дальнего зарубежья привлекли февральские праздники. С визитом в городе-герое побывал и президент Владимир Путин.

Привлекают путешественников в Волгограде культурно-познавательные достопримечательности и места, связанные со Сталинградской битвой. Сейчас город готовится к главному туристическому сезону, который традиционно приходится на майские праздники. Новые программы разработали в музее-заповеднике «Старая Сарепта», масштабно отметят в Волгограде и День Победы.