В Волгограде иномарка врезалась в BMW и дорожного рабочего Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два человека получили травмы в результате ДТП в Дзержинском районе Волгограда 5 апреля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 10.36 часов на проспекте имени Жукова. По предварительной информации, 64-летний водитель «Субару» во время движения врезался в «БМВ», за рулем которого находился 28-летний автомобилист.

- После столкновения автомашину «Субару» отбросило на 51-летнего дорожного рабочего, - уточнили в полиции.

Травмы получили дорожник, выполнявший в это время работы на объекте, и 64-летняя пассажирка «Субару». Их госпитализировали в медучреждение.

Добавим, что за минувшие сутки на трассах Волгоградской области зарегистрировано пять аварий с пострадавшими.