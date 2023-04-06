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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:34

В Волгограде судья после смертельной аварии все-таки ушел в отставку

Квалификационная коллегия судей приняла увольнение Дениса Степанюка
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Со второй попытки заявление судьи об отставке было принято

Со второй попытки заявление судьи об отставке было принято

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области все-таки приняла отставку Дениса Степанюка. Судья Тракторозаводского районного суда Волгограда направил второе заявление о снятии мантии. На этот раз оно было удовлетворено. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на решение по итогам заседания квалификационной коллегии судей.

- Квалификационной коллегией судей Волгоградской области было принято решение об удовлетворении заявления Степанюка Дениса Сергеевича о прекращении его полномочий судьи Тракторозаводского районного суда г. Волгограда на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», - отмечается в решении ККС.

Напомним, Денис Степанюк, по предварительной информации, управлял Hyundai Elantra, которая в Камышинском районе вылетела с трассы и перевернулась. В ДТП погибла 7-летняя девочка, в больницу отправили 5-летнего мальчика. Водитель обошелся без госпитализации. После смертельного происшествия Денис Степанюк написал заявление о снятии с себя полномочий судьи Тракторозаводского района. Затем он передумал прекращать работу в суде. Однако волгоградец во второй раз направил заявление об уходе, которое и было принято квалификационной коллегией судей региона.