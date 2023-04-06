В Волгограде судья после смертельной аварии все-таки ушел в отставку

Со второй попытки заявление судьи об отставке было принято Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области все-таки приняла отставку Дениса Степанюка. Судья Тракторозаводского районного суда Волгограда направил второе заявление о снятии мантии. На этот раз оно было удовлетворено. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на решение по итогам заседания квалификационной коллегии судей.

- Квалификационной коллегией судей Волгоградской области было принято решение об удовлетворении заявления Степанюка Дениса Сергеевича о прекращении его полномочий судьи Тракторозаводского районного суда г. Волгограда на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», - отмечается в решении ККС.

Напомним, Денис Степанюк, по предварительной информации, управлял Hyundai Elantra, которая в Камышинском районе вылетела с трассы и перевернулась. В ДТП погибла 7-летняя девочка, в больницу отправили 5-летнего мальчика. Водитель обошелся без госпитализации. После смертельного происшествия Денис Степанюк написал заявление о снятии с себя полномочий судьи Тракторозаводского района. Затем он передумал прекращать работу в суде. Однако волгоградец во второй раз направил заявление об уходе, которое и было принято квалификационной коллегией судей региона.