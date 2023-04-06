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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:34

Под Волгоградом мужчина после мобилизации выплатил долги по алиментам

Сейчас отец регулярно перечисляет средства на содержание 10-летнего сына
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом мужчина после мобилизации выплатил долги по алиментам

Под Волгоградом мужчина после мобилизации выплатил долги по алиментам

Житель Быковского района Волгоградской области после мобилизации выплатил долги по алиментам в размере 126 тысяч рублей. как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФССП, ранее судебные приставы пытались взыскать средства на содержание ребенка, однако должник отказывался добровольно это делать.

Приставы оштрафовали отца, даже назначили обязательные работы, но денег на ребенка у мужчины не было. Однако вскоре житель региона сам погасил долг и теперь регулярно перечисляет средства бывшей супруге.

- Выяснилось, что житель региона попал в ряды мобилизованных участников специальной военной операции и решил отдать долг не только Родине, но и своему ребенку. В данный момент он регулярно перечисляет средства бывшей жене на содержание 10-летнего сына, - уточнили в ведомстве.