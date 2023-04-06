Под Волгоградом мужчина после мобилизации выплатил долги по алиментам

Житель Быковского района Волгоградской области после мобилизации выплатил долги по алиментам в размере 126 тысяч рублей. как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФССП, ранее судебные приставы пытались взыскать средства на содержание ребенка, однако должник отказывался добровольно это делать.

Приставы оштрафовали отца, даже назначили обязательные работы, но денег на ребенка у мужчины не было. Однако вскоре житель региона сам погасил долг и теперь регулярно перечисляет средства бывшей супруге.

- Выяснилось, что житель региона попал в ряды мобилизованных участников специальной военной операции и решил отдать долг не только Родине, но и своему ребенку. В данный момент он регулярно перечисляет средства бывшей жене на содержание 10-летнего сына, - уточнили в ведомстве.