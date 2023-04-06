В Волгограде две лжесотрудницы ПФР украли у пенсионерки 695 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде полицейские из уголовного розыска задержали двух женщин, которые подозреваются в краже денег. В конце января одна из них пришла в квартиру 82-летней пенсионерке, представившись работником Пенсионного фонда. Женщина сообщила, что проводится денежная реформа, деньги обмениваются на купюры нового образца. Об это сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Обменяв 5 тысяч рублей на сувенирную купюру, злоумышленница скрылась. Спустя какое-то время пенсионерка обнаружила пропажу пакета с деньгами в сумме 695 тысяч рублей, - отметили в региональном Главке МВД.

Оказалось, пока одна женщина отвлекала пенсионерку, вторая вошла в квартиру, обыскала комнату и похитила деньги. Спустя более чем 2 месяца подозреваемых удалось задержать. Ими оказались 41-летняя и 60-летняя женщина, их арестовали.