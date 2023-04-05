На торце Дома Павлова в Волгограде обрушилась мемориальная стена

Жители дома давно отмечали критичное состояние конструкции Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Легендарный Дом Павлова лишился части своей уникальной детали, напоминающей о возрождении здания после Сталинградской битвы. Сегодня, 5 апреля, на торце дома по адресу Советская, 39 рухнула часть мемориальной стены, на которой выцарапано «Отстоим тебя, родной Сталинград!».

Буквально несколько месяцев назад местные жители отмечали, что отреставрированная к Чемпионату Мира по футболу-2018 конструкция начала обсыпаться, но никаких мер по ее спасению не было предпринято.

Изображение, к счастью, обрушилось частично Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Стоит отметить, что Дом Павлова является памятником истории федерального значения, а значит, чтобы здесь произвести реставрацию, потребуются отдельные согласования. Он считается первым отстроенным жилым зданием после окончания Сталинградской битвы. В 2019 году он был признан «домом образцового содержания».