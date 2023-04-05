В ЦПКиО Волгограда все готово к открытию экстремального аттракциона

Фото: администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в ближайшие выходные откроется новый аттракцион «Ниагара». Он прошел экспертизу, значит теперь может принимать волгоградцев. «Ниагара» будет запущена 6 апреля с 12.00. Об этом сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Экстремальный аттракцион представляет собой трассу с 12-метровой вышкой. С высоты волгоградцы и гости города под брызги воды будут слетать вниз на специальной лодке.

- В течение апреля на аттракционе будут установлена архитектурная подсветка из световых модулей, которыми украшено колесо обозрения и декодироваться металлоконструкции аттракциона, - отметил Андрей Еркин.

Напомним, аттракцион «Ниагара» должен был открыться еще в прошлом году. Но из-за санкций отсрочилась доставка необходимого оборудования.