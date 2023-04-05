В Волгограде в четверг воздух прогреется выше +20 градусов

В Волгограде в четверг будет очень тепло Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области погода становится все теплее. В четверг воздух прогреется выше +20 градусов. 6 апреля синоптики не обещают дожди, при этом в отельных районах ночью и утром возможен туман. Ветер подует со скоростью 5-10 м/с. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

По области температура воздуха в ночь на четверг составит +7...+12º, при прояснении до +3º, днем +17...+22º. В Волгограде в ночные часы +8...+10º, днем +19...+21º.