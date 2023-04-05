Дистанционное зондирование Земли поможет восстановить леса в Волгоградской области

Леса осмотрят из космоса, потом с земли. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При помощи дистанционного зондирования Земли в 2023 году специалисты волгоградского филиала Рослесозащиты будут искать в регионе территории, не занятые лесами и требующие лесовосстановления. Работы пройдут по проекту «Сохранение лесов» и госзаданию на мониторинг воспроизводства лесов, сообщили в ведомстве.

- Предусмотрены обследования путем дешифрирования космических снимков территорий лесного фонда, - рассказали в Центре защиты леса Волгоградской области.

Разглядывать леса «из космоса» будут на 132,6 гектара в Даниловском, Жирновском, Иловлинском и Михайловском лесничествах Волгоградской области. Такие же работы запланировали в соседней Ростовской области и Калмыкии. Плюс к этому на 400 гектарах проведут натурные обследования эксперты Волгоградской лесосеменной станции. Их задача – с мая по сентябрь подобрать наиболее подходящий способ лесовосстановления.