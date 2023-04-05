В Волгограде потратят более 1 млн рублей на охрану во время исторического матча

Матч пройдет на стадионе "Волгоград Арена" Фото: Эдуард Пальгунов

На майских праздниках в Волгограде пройдет событие, которое точно порадует футбольных фанатов – ретро-матч, посвященный 80-летию в Сталинградской битве. Только на одну охрану для этого мероприятия уйдет 1,4 миллиона рублей, как сообщает сайт volgograd.kp.ru ссылкой на сайт госзакупок.

Согласно данным, услуги по обеспечению безопасности на стадионе «Волгоград Арена» окажут 137 человек. Их них 72 – это частная охрана и 65 – операторы технического досмотра. Заказчиком представлен ГАУ Волгоградской области «Центр спортивной подготовки «Олимп».

Отметим, 2 мая исполнится 80 лет знаменитому матчу, прошедшему спустя 3 месяца после окончания битвы на Волге, где сыграли местный клуб «Динамо» и московский «Спартак».