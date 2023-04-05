За 3 месяца аэропорт Волгограда выполнил рейсы по 16 направлениям

Волгоградский аэропорт за 3 месяца выполнил 2 664 рейса Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В аэропорту Волгограда с января по март 2023 года пассажиропоток составил 320 973 человека. Число пассажиров выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, за 3 месяца на внутренних линиях было обслужено 314 415 человек, на международных - 6 558. Всего было выполнено 2 664 рейса, которые, в том числе, перевезли 141 тонну грузов и 86 тонн почты.

Из «Гумрака» рейсы выполняются по 16 направлениям. За 3 месяца самыми популярными среди волгоградцев стали перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Ереван и Новосибирск. Кроме этих направлений, также выполняются рейсы в Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Стамбул, Баку.