Волжские врачи выполнили 100 операций по трансплантации

Фото: облздрав.

5 апреля на совещании с участием руководителя облздрава Анатолия Себелева и главного трансплантолога Минздрава РФ Сергея Готье обсуждались вопросы расширения возможностей программы по трансплантологии в Волгоградской области.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, в Волжском филиале НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова провели уже более ста операций по пересадке органов. 81 пациенту пересадили почку, 16 – печень, 5 – донорские сердца. Медицинскую помощь жители области и соседних субъектов могут получать в Волжском, для этого необязательно ехать в Москву.

- Стороны приняли решение о расширении совместной работы центра Шумакова и ведущих клиник региона в вопросах обучения специалистов, ведения пациентов при подготовке или после проведения трансплантации органов, - уточнили в облздраве.