Одна ночь и неожиданный финал: в Волгограде в прокат выходит фильм «Зоськина заправка»

Кадр из фильма "Зоськина заправка"

В кинотеатрах Волгограда, как и всей России, с 13 апреля выйдет в прокат триллер «Зоськина заправка». Режиссером фильма стала Наталья Углицких, которая ранее сняла комедию «На крючке» и многих сериалов. Теперь она сняла захватывающий фильм, события которого разворачиваются за одну ночь на одной локации – на заправке.

Зритель во время просмотра испытает самые разнообразные эмоции – от грусти и тоски, до любви и обиды. Главная героиня мечтает о любви и приключениях, но работает на заправке. Вдруг она получает то, чего желает. Только станет ли она счастливой? Сюжет заставляет держаться в напряжении до самого конца картины, который окажется непредсказуемым. До финала неясно, кто же на самом деле друг, а кто враг.

Постер фильма "Зоськина заправка"

Главную роль в фильме «Зоськина заправка» исполнила звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер. Картине также снялись Вольфганг Черни, Никандр Кирьянов, Александр Самойленко и Григорий Сиятвинда. Песню для фильма написала Светлана Сурганова.

- Сценарий подкупил меня лихо закрученным сюжетом, во главе которого – женщина. В герметичной истории разворачивается череда искренних и смелых поступков героини. Это честная история про женщину, которой движут чувства, вне зависимости от законности действий или правил, созданных обществом, - рассказала режиссер фильма Наталья Углицких.