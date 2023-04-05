В Волгограде на 5,9% вырос спрос на новостройки

Новые квартиры дорожают. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За первый квартал 2023 года спрос на новостройки в Волгограде вырос на 5,9%, но в целом за год упал на 1,4%. При этом квартиры на первичном рынке за три месяца подорожали на 2,8%. Тенденции в городе такие же, как и в целом по стране, где отрицательная динамика наблюдалась лишь в нескольких городах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Авито Недвижимость».

За год новые квартиры подорожали на 7,8%. На фоне роста цен количество предложений на первичном рынке в Волгограде за это время увеличилось на 49,1%. В среднем за один квадратный метр в новостройке в городе-герое сейчас придется отдать 90 тысяч 862 рубля.

- Вряд ли стоит ждать снижения, потому что у застройщиков есть обязательства перед банками, рассчитанная экономика проектов и цена стройматериалов, - считает руководитель направления «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.