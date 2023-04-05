«Ситиматик-Волгоград» подвел итоги работы выездных офисов очного обслуживания абонентов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

С 2022 года региональный оператор реализует масштабную программу по повышению доступности и улучшению качества обслуживания. Это позволило существенно сократить количество обращений, поступающих в компанию.

В 2022 году сотрудники ООО «Ситиматик-Волгоград» посетили 15 муниципальных районов Волгоградской области, на территории которых было принято более 500 потребителей.

Практика выездных встреч была продолжена и значительно усилена в 2023 году. Так уже за февраль-март 2023 г. специалисты побывали в 32 муниципальных районах Волгоградской области, где было обработано порядка 1500 обращений.

Фактически, за 2 месяца 2023 года было принято в 3 раза больше обращений, чем за весь 2022 год – это связано с тем, что потребителям очень удобно решать свои вопросы на личных приемах. Практика работы выездных офисов обслуживания подтвердила необходимость открытия офисов очного обслуживания во всех районных центрах Волгоградской области.

Специалисты выездных офисов проводили работу и с физическими, и юридическими лицами, принимали обращения по всем возникшим вопросам, касающимся оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Потребителям предоставлялась подробная консультация по всем интересующим вопросам, давались разъяснения их прав и обязанностей, связанных, в том числе, со своевременным предоставлением потребителями сведений и документов, касающихся всех изменений, влияющих на начисление платы за услугу «Обращение с ТКО».

Напоминаем, что с апреля во всех районных центрах Волгоградской области для приема потребителей ООО «Ситиматик-Волгоград» открыл свои участки оператор начислений ПАО «Волгоградэнергосбыт» для решения вопросов, связанных с начислением платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Адреса участков можно уточнить на официальных сайтах ООО «Ситиматик-Волгоград»: и ПАО «Волгорадэнергосбыт».

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