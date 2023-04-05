В Волгограде прошла сводная репетиция парада Победы

Репетиции парада будут проводиться в сопровождении военного оркестра Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде продолжаются приготовления к празднованию 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В военном городке 4 апреля прошел первый прогон праздничного парада, в котором приняли участие и региональные спасатели. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Волгоградской области.

- В 2023 году в Параде Победы примут участие сразу несколько парадных расчётов, включающих сотрудников МЧС России. Это мужские и женские подразделения, а также парадный расчет в исторической форме бойцов НКВД и кадеты МЧС России, - пояснили в пресс-службы.

Репетиции проходят в сопровождении военного оркестра. На протяжении месяца участники парада дважды в неделю будут отрабатывать четкость шага, отмашку рук, наклон головы, прохождение торжественным маршем и другие элементы, которые после мы увидим на параде в День Победы.