Под Волгоградом в магазины попала крупная партия просроченного молока Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Россельхознадзор выявил крупную партию просроченной молочной продукции, которая поступила на реализацию в магазины Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе мониторинга системы «Меркурий» специалисты обнаружили грубые нарушения со стороны ИП Крючева из Камышинского района.

- Предпринимателем увеличены сроки годности сырого молока (312 кг). Из этого объема сырого молока было выработано 6,2 тонн молока, что фактически невозможно. В дальнейшем молоко было направлено на реализацию, - уточнили в ведомстве.

ИП нарушил технический регламент о безопасности продукции и закон и ветеринарии. Ему выдали предостережение о недопустимости подобных действий в будущем.