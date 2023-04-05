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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:35

Под Волгоградом в магазины попала крупная партия просроченного молока

Россельхознадзор выдал ИП предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом в магазины попала крупная партия просроченного молока

Под Волгоградом в магазины попала крупная партия просроченного молока

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Россельхознадзор выявил крупную партию просроченной молочной продукции, которая поступила на реализацию в магазины Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе мониторинга системы «Меркурий» специалисты обнаружили грубые нарушения со стороны ИП Крючева из Камышинского района.

- Предпринимателем увеличены сроки годности сырого молока (312 кг). Из этого объема сырого молока было выработано 6,2 тонн молока, что фактически невозможно. В дальнейшем молоко было направлено на реализацию, - уточнили в ведомстве.

ИП нарушил технический регламент о безопасности продукции и закон и ветеринарии. Ему выдали предостережение о недопустимости подобных действий в будущем.