В Волгограде МБУ «Северное» обязали выплатить почти 21 миллион штрафа за картельный сговор

Оспорить штраф МБУ "Северное" не смогло Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгограде МБУ «Северное» за картельный сговор не удалось избежать штрафа, сумма которого составляет почти 21 миллион рублей. Учреждение пыталось обжаловать наказание. Однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал МБУ «Северное» в удовлетворении жалобы, поддержав решение регионального УФАС и Арбитражного суда Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в антимонопольном органе.

После проверки прокуратуры МБУ «Северное» и ООО «ГК «ВСП-Сервис» были признаны нарушителями антимонопольного законодательства при заключении муниципального контракта на благоустройство парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе. После начала торгов никто из их участников - МБУ «Северное», ООО «Аверс» и ООО «ГК «ВСП-Сервис» - не подал предложение о цене. Аукцион был признан несостоявшимся, контракт был заключен с МБУ «Северное» как с единственным поставщиком по максимальной цене – 139 973 940 рублей.

Затем МБУ «Северное» заключило контракты субподряда с ООО «ГК «ВСП-Сервис» как с единственным поставщиком, нарушив собственное положение о закупке товаров. Договоры были подписаны на 80 миллионов рублей.

УФАС и Арбитражный суд признали муниципальное бюджетное учреждение виновным в нарушении законодательства. Его оштрафовали. Однако МБУ «Северное» попыталось оспорить решение в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. Однако апелляционная инстанция подтвердила законность штрафа в 20 996 091 рублей. Если учреждение не заплатит его в течение 60 дней, то штраф может быть увеличен вдвое.