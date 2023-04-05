В Госдуме приняли в первом чтении закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам

Небольшой шаг к принятию закона уже сделан Фото: Андрей МИРЕЙКО

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении закон, который уравнивает жителей осажденного Сталинграда с ветеранами Великой Отечественной войны. К это категории относятся граждане, пребывающие в период Сталинградской битвы на территории города, как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на сайт Госдумы.

Говорить о том, когда точно закон вступит в полную силу, пока рано. Законопроект предстоит еще рассмотреть во втором и третьем чтении, затем направлен в Совет Федерации, а уже затем к Президенту России и только после, если все на этих этапах будет согласовано, будет опубликован.

Напомним, что при вступлении закона в действие, волгоградцы, награжденные знаком "Житель осажденного Сталинграда", получат те же меры соцподдержки, что и ветераны Великой Отечественной войны. Среди подобных привилегий - льготы по пенсионному обеспечению, в случае нуждаемости снабжение жильем из средств федерального бюджета, бесплатное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, а также ежемесячная денежная выплата.