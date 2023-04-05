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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 10:16

Под Волгоградом у пассажира такси обнаружили мефедрон

На мужчину могут возбудить уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом у пассажира такси обнаружили мефедрон

Под Волгоградом у пассажира такси обнаружили мефедрон

Фото: Александр ПАНОВ

Инспекторы ДПС задержали в Волгоградской области 33-летнего пассажира такси, перевозившего наркотики. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, «Фольксваген» остановили на посту «Чапурниковский».

- В ходе личного досмотра у пассажира - жителя Волгоградской области в личных вещах был обнаружен сверток с веществом, - рассказали в полиции.

Эксперты пришли к выводу, что это N-метилэфедрон. Мужчина пояснил, что табачную смесь купил для личного употребления. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.