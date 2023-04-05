Пугал топором, молотком и взрывом газа: волгоградца будут судить за вымогательства с угрозами со своих родителей

Полицейские завершили расследование уголовного дела Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела на неработающего мужчину, который вымогал деньги у своих родителей. 45-летний житель Красноармейского района по-настоящему измучил пожилых мать и отца. Он требовал с них деньги, угрожая разбить бытовую технику, нанести увечья ножом, топором, молотком. Также он пугал удушением и взрывом бытового газа. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пожилые родители были вынуждены перечислять сыну требуемые суммы денег. С июня 2021 по ноябрь 2022 они перевели ему более 450 тысяч рублей. За этот период времени было зафиксировано 218 эпизодов вымогательств. Кроме того, полицейские выяснили, что неработающий волгоградец занимался грабежом, вырывая кошельки у женщин. У восьми жительниц Волгограда он похитил 40 тысяч рублей.

Уголовное дело было передано в суд.