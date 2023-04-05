На парковке в Волжском машинам разбили стекла и порезали шины

У машин волжан порезали колеса и разбили стекла Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне утром некоторых автомобилистов Волжского поджидал неприятный сюрприз. Водителям пришлось обратиться в полицию из-за повреждений четырех машин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ночью 4 апреля неизвестный при домовой парковке на улице 87-й Гвардейской разбил стекла и порезал колеса.

Повреждения получили автомобили «Лада Гранта», «ВАЗ-2107», Hyundai Tucson и Volkswagen Passat. Были собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Полицейские устанавливают личность хулигана.