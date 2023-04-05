Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 8:47

На парковке в Волжском машинам разбили стекла и порезали шины

Полиция ищет хулигана
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
У машин волжан порезали колеса и разбили стекла

У машин волжан порезали колеса и разбили стекла

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне утром некоторых автомобилистов Волжского поджидал неприятный сюрприз. Водителям пришлось обратиться в полицию из-за повреждений четырех машин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ночью 4 апреля неизвестный при домовой парковке на улице 87-й Гвардейской разбил стекла и порезал колеса.

Повреждения получили автомобили «Лада Гранта», «ВАЗ-2107», Hyundai Tucson и Volkswagen Passat. Были собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Полицейские устанавливают личность хулигана.