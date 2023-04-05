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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 8:40

В Волгограде СК возбудил уголовное дело на осквернившего Вечный огонь туриста

33-летний житель Свердловской области подкурил на братской могиле
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК возбудил уголовное дело на осквернившего Вечный огонь туриста

СК возбудил уголовное дело на осквернившего Вечный огонь туриста

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 апреля следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области, подозреваемого в осквернении Вечного огня на Аллее Героев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного следкома, он подозревается в осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших,

Напомним, ранним утром 2 апреля будучи сильно пьяным мужчина решил подкурить от пламени и был задержал сотрудниками полиции. По словам туриста, он понимал, что находится на месте захоронения.

Мужчину вскоре доставят в следственное подразделение, где он даст показания. Его ждет наказание вплоть до тюремного заключения. Отметим, что накануне СК ходатайствовал о передаче материалов проверки из региональной полиции в следственные органы.