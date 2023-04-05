В Волгограде СК возбудил уголовное дело на осквернившего Вечный огонь туриста

СК возбудил уголовное дело на осквернившего Вечный огонь туриста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 апреля следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Свердловской области, подозреваемого в осквернении Вечного огня на Аллее Героев. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного следкома, он подозревается в осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших,

Напомним, ранним утром 2 апреля будучи сильно пьяным мужчина решил подкурить от пламени и был задержал сотрудниками полиции. По словам туриста, он понимал, что находится на месте захоронения.

Мужчину вскоре доставят в следственное подразделение, где он даст показания. Его ждет наказание вплоть до тюремного заключения. Отметим, что накануне СК ходатайствовал о передаче материалов проверки из региональной полиции в следственные органы.