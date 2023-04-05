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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 8:05

В Волгограде на видео попало столкновение «Лады» и «Матиза»

В больницу попала 30-летняя девушка
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В больницу попала 30-летняя девушка

В больницу попала 30-летняя девушка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 5 апреля, в Краснооктябрьском районе Волгограда столкнулись две легковушки, один человек пострадал. ДТП попало на камеры наружного видеонаблюдения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария случилась в 03.40 часов на улице Лермонтова. 21-летний водитель «Лады Гранты» ехал мимо дома №1.

- Не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившейся на запрещающий сигнал светофора автомашиной «Дэу Матиз», - уточнили в полиции.

За рулем второй легковушки находилась 30-летняя девушка. Она получила травмы и попала в больницу. По факту аварии проводится проверка.