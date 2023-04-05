Волгоградские депутаты спросят чиновников об их работе

Фото: Волгоградская областная дума

Волгоградская областная дума подготовила ряд вопросов о деятельности региональной администрации в 2022 году. В перечне – 6 вопросов. Их должны утвердить на ближайшем заседании регламента, а затем адресовать чиновникам.

Как сообщает сайт со ссылкой на проект постановления, депутаты планируют спросить о реализации дополнительных мер поддержки волгоградцам, которые участвуют в специальной военной операции, и их семьям. Также в числе вопросов – развитие первичного звена здравоохранения, источники финансирования изношенных коммунальных сетей, обратная связь с жителями в социальных сетях. Кроме того, депутатов интересуют планы администрации региона по благоустройство набережной имени Высоцкого в Кировском районе Волгограда и по приведению в порядок тротуаров и подъездных путей к травматологическому пункту детской больнице №1.