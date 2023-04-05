В Волгоградской области появится День поисковика

Праздник никак не связан с патриотической тематикой Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградскую областную думу 3 апреля внесли законопроект о введении нового праздника. Согласно документу, депутаты предложили сделать 13 марта Днем поисковика Волгоградской области. С такой инициативой выступили депутаты 6-го созыва Алексей Логинов и Александр Кузьмин.

В представленном документе указано, что перечень праздничных и памятных дат расширят «с целью сохранения исторических традиций, развитием патриотического воспитания молодого поколения, а также популяризацией деятельности поисковых объединений». Законопроект направлен в профильный комитет Волгоградской областной Думы.