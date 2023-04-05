Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 апреля 2023 7:02

В Волгоградской области появится День поисковика

Новую праздничную дату предложили посвятить поисковикам
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Праздник никак не связан с патриотической тематикой

Праздник никак не связан с патриотической тематикой

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгоградскую областную думу 3 апреля внесли законопроект о введении нового праздника. Согласно документу, депутаты предложили сделать 13 марта Днем поисковика Волгоградской области. С такой инициативой выступили депутаты 6-го созыва Алексей Логинов и Александр Кузьмин.

В представленном документе указано, что перечень праздничных и памятных дат расширят «с целью сохранения исторических традиций, развитием патриотического воспитания молодого поколения, а также популяризацией деятельности поисковых объединений». Законопроект направлен в профильный комитет Волгоградской областной Думы.