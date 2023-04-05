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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:59

В Ворошиловском районе Волгограда ремонтируют улицу Рабоче-Крестьянскую

Дорожники укладывают первый слой асфальта
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дорожники укладывают первый слой асфальта

Дорожники укладывают первый слой асфальта

Фото: Игорь БУЛАТОВ

С наступлением тепла подрядчик приступил к ремонту улицы Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, в настоящий момент дорожники укладывают первый слой асфальта на участке в границах от Базисной до Калинина. Для качественной реконструкции магистрали рабочие сняли старый слой и усилили щебеночное основание.

- Исполнитель восстановит и нарастит до уровня проезжей части колодцы инженерных коммуникаций, заменит разрушившийся бортовой камень, а затем уложит двуслойное асфальтобетонное полотно, - уточнили в мэрии.

Помимо этого, подрядчик приведет в порядок тротуары, пешеходные зоны. Отметим, что работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».