В Волгоградской области за день четверо пешеходов оказались под колесами машин

Место ДТП в Камышине. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Четырех пешеходов сбили водители в Волгоградской области 4 апреля. Среди пострадавших один ребенок и двое подростков. В областном центре машины сбили двух 16-летних волгоградок. В Советском районе в 12.25 «Лада Калина» с 34-летним водителем наехала на девушку напротив дома №36 по улице Электролесовской.

В Тракторозаводском районе 16-летняя девушка попала под машину в 15.00 напротив дома №65 по улице Александрова. Подростка сбила 26-летняя девушка за рулем «ВАЗ-21150». Обе 16-летние школьницы перебегали дорогу в неположенном месте.

Место ДТП в Волжском. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волжском 9-летний мальчик в 17.00 оказался под колесами Renault Logan, которым управлял 39-летний мужчина. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте напротив дома №47 по улице Дружбы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Камышине в 11.00 во вторник 39-летний водитель, управляя Citroën, сбил 56-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома №10 в микрорайоне №3.

Все пострадавшие в ДТП пешеходы были госпитализированы.