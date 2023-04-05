Две женщины погибли при съезде иномарки в карьер с водой в Волгоградской области

Машину уже вытащили из воды. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Две женщины погибли 4 апреля 2023 года, съехав на иномарке в карьер с водой в Волгоградской области. Трагедия произошла около часа дня в Светлоярском районе, на грунтовой дороге в трехстах метрах от села Чапурники. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства страшного ДТП. Автомобиль «Грейт Волл» уже извлекли из воды, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД России по Волгоградской области.

- В водоеме была обнаружена и извлечена автомашина «Грейт Волл», внутри были две женщины, - сообщили в полиции.

Из салона иномарки полицейские извлекли тела двух погибших женщин. За рулем была 57-летняя жительница Волгограда, на пассажирском сидении - 23-летняя пассажирка. Обе они скончались до того, как очевидцы заметили произошедшее, и вызвали подмогу.