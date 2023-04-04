В Волгограде определился подрядчик, который отремонтирует развязку на Третьей Продольной

На полный ремонт дороги подрядчику дается 2 года Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Подрядная организация ООО «Рисна» возьмется за ремонт путепровода № 6, находящийся в составе двухуровневой развязки на Третьей продольной магистрали. Контракт на проведение работ будет заключен после проверки представленных компанией документов. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

- Путепровод №6 был построен в 1985 году, его длина достигает почти 100 метров, а ширина 37 метров. Подрядчику предстоит выполнить ремонт пролетных строений и опор, восстановить деформационные швы, уложить новое многослойное покрытие проезжей части, обновить тротуары, заменить ограждения, - отметили в мэрии.

Полностью завершить все ремонтные работы подрядчик ООО «Рисна» должен к февралю 2026 года. Стоит отметить, что эта компания уже ремонтировала дороги в других частях города и достаточно успешно. Например, они завершили ремонт на первой половине путепровода № 8 с опережением графика, а в марте приступили к обновлению сразу двух объектов – это Сарептский мост и вторая половина 8-го путепровода.