Пылало ярким пламенем: на севере Волгограда загорелся 4-этажный дом

Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Тракторозаводском районе Волгограда сегодня, 4 апреля, вспыхнул жилой четырехэтажный дом 1945 года постройки. На телефон диспетчера спасательной службы сообщение о возгорании в доме 31 по улице 95-й Гвардейской Дивизии поступило в 15:13. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.

- В многоквартирном доме в одной из квартир в комнате размером 3 на 4 метра горели домашние вещи, - сообщили в пресс-службе.

Очевидцы делились в соцсетях своими впечатлениями и сообщали, что пламя охватило два этажа, а причина всему этому – деревянные перекрытия.

- Все пылало ярким пламенем, - с ужасом вспоминают волгоградцы.

Однако несмотря на все ужасы работники первой пожарной спасательной части локализовали горение в 15:32 и смогли эвакуировать около 25 человек. Пострадавших и погибших нет.