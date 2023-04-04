В Волгограде с 5 по 30 апреля ограничен въезд на кладбища

Машины на кладбища будут пускать только после обеда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде перед Пасхой и Красной горкой приводят в порядок городские кладбища. Из-за этого с 5 по 30 апреля 2023 года вводится частичное ограничение проезда на территорию погостов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- С 5 по 30 апреля в будние дни, а также 15 апреля, с 9.00 до 13.00 въезд на территорию кладбищ ограничен для всех автомобилей за исключением спецтранспорта, - рассказали в администрации Волгограда.

Пускать на кладбища без проблем будут машины экстренных служб, спецтехнику и автомобили ритуальных служб. После 13.00 можно будет проехать на погост можно будет и на частном автотранспорте. Вводят ограничения из-за того, что на кладбищах в эти дни будут убирать мусор и приводить в порядок подъездные пути. Работы планируют завершить к Пасхе, по мелочи – к 1 мая.

Для желающих в православные праздники отправиться на кладбища, в их направлении 16 и 23 апреля пустят специальные автобусы.