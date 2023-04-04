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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 13:51

Волгоградцу дали 1,5 года тюрьмы за обман друга на 1 млн

Мужчина обещал закупить айфоны, но забрал деньги себе
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцу дали 1,5 года тюрьмы за обман друга на 1 млн

Волгоградцу дали 1,5 года тюрьмы за обман друга на 1 млн

Фото: Игорь БУЛАТОВ

4 апреля Дзержинский районный суд Волгограда приговорил Антона А. к 1,5 года колонии общего режима за мошенничество на 1 миллион рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, на такую сумму мужчина обманул своего знакомого, предложив ему купить айфоны по привлекательной цене.

- В период времени с февраля по март 2022 года введённый в заблуждение Д. перевёл Антону А. в общей сложности сумму в размере 940500 рублей на приобретение продукции торговой марки «Apple», - уточнили в пресс-службе суда.

При этом волгоградец не собирался ничего покупать, полученные деньги потратил на себя. Он признал вину, но от дачи показаний отказался. Приговор можно обжаловать.