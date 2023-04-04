Забивший молотком своего брата-близнеца волгоградец попросил смягчения наказания

Прошение мужчины о смягчении суд не принял Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Волгоградский областной суд утвердил приговор 30-летнему Антону Назаренко, который пять лет назад безжалостно убил своего брата-близнеца. Однако с решением суда, - 8,5 лет лишения свободы, - подсудимый оказался не согласен и попросил смягчения приговора, о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По версии следствия, конфликт, закончившийся трагедией, произошел в октябре 2017 года. Тогда Антон не мог решить со своим братом кто из них должен ухаживать за престарелой бабушкой. Градус спора настолько накалился, что перетек в ссору, в ходе которой обвиняемый ударил близнеца молотком. От полученных травм молодой человек скончался.

Чтобы замести свои следы, Антон Назаренко прятал тело своего брата в одном из канализационных колодцев Тракторозаводского района, а сам общался от имени погибшего. Когда он понял, что врать дальше бесполезно, он сбежал в Санкт-Петербург и сообщил, что брат его покинул регион и о его месте нахождения ничего неизвестно. Учитывая то, что близких родственников у близнецов не было, то их пропажи никто и не хватился.

Лишь в ноябре 2021 года управляющая компания обнаружила в канализационном коллекторе останки брата Назаренко и сообщила в правоохранительные органы. Антона задержали и на первом же допросе, ссылаясь на замучившую совесть, сознался в убийстве брата.

Тракторозаводский районный суд приговорил Антона Назарова к 8 с половиной годам колонии строгого режима. Однако подсудимый попросил при апелляционном обжаловании снизить срок. Но областной суд остался непреклонен и оставил приговор без изменения.