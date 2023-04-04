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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 12:55

В Волжском судят двух мужчин за мошенничество на 22 млн рублей

Обвиняемые обналичили крупную сумму через аффилированные структуры
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура передала дело в суд.

Прокуратура передала дело в суд.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ, ИД «Коммерсантъ»

Прокуратура Волгоградской области передала в суд Волжского уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в крупном мошенничестве на сумму 22 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, сообщники действовали в составе преступной группы. В 2018 по 2022 года через подконтрольные фирмы занимались незаконной банковской деятельностью.

- Всего по фиктивным сделкам через счета аффилированных коммерческих структур фигурантами уголовного дела было обналичено более 220 млн рублей, - уточнили в прокуратуре региона.

Добавим, что расследование проводили сотрудники СУ УМВД России по Волжскому. Оба фигуранта престанут перед судом. Каждому грозит по 7 лет колонии.