В Волжском на Пасху пустят дополнительные автобусы

Автобусы будут ходить чаще. Фото: Тимур ХАНОВ.

В дни православных праздников апреля 2023 года в городе Волжском Волгоградской области пустят дополнительные автобусы на маршрутах№14, №60 и №62. Доехать до кладбищ будет проще в дни Вербного воскресенья, Пасхи, на Радоницу и Красную горку – 9, 16, 23 и 25 апреля 2023 года. Будет ходить общественный транспорт к храмам и в пасхальную ночь, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

- В пасхальную ночь - с 15 на 16 апреля - для удобства волжан, посещающих храмы города, где пройдут службы, с 2.45 до 4.05 по маршруту №14 «37 микрорайон – гипермаркет «Магнит» будут выведены дополнительные автобусы, - рассказали в мэрии.

9, 16, 23 и 25 апреля с 8 до 16 часов Волжская автоколонна №1732 пустит до кладбища №2 дополнительные автобусы №60 и №62, интервал между рейсами составит около 20 минут. Также доехать до городского погоста можно автобусами №4, №11, №34, №41 и №42. Со стороны часовни можно доехать автобусами №51, №109 и №117. К новому кладбищу на улице Александрова ходят автобусы №55.

В ночь на Пасху с 15 на 16 апреля 2023 года автобусы №14 будут отправляться от 37 микрорайона в 2.45, 3.05, 3.25, 3.45 и 4.05, от гипермаркета «Магнит» - в 2.45, 3.05, 3.25, 3.45 и 4.05.